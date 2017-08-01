Взамен на возвращение к «абхазским корням» Сухуми обещает грузинам «гражданство»

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01.08.2017 - Civil Georgia Сухумские власти обещают предоставить «гражданство» Абхазии тем грузинам, которые выскажут желание вернуться к «абхазским корням» и с целью восстановления для них «исторических», абхазских фамилий обратятся с просьбой к «президенту» Абхазии. Об этом заявил руководитель абхазской администрации Гальского района Темур Надараия.



«Никто здесь не может сказать, что кому-то это насильно, кого-то кто-то заставлял. Это было ваше добровольное обращение к президенту с просьбой получить гражданство и для того, чтобы восстановить свою историческую фамилию и национальность», - заявил Надараия на прошедшей 26 июля встрече, на которой присутствовали руководители «Совета мурзаканских абхазов» и около 30 местных жителей, желающих восстановить свои «исторические фамилии».



«У вас сейчас такая возможность есть. Вы будете уже получать согласно уже поданному вами заявлению паспорт, где будет написана национальность абхаз, и фамилия без вот этих изменений, которые делали в сталинские, бериевские времена», - сказал Надараия, повторив, тем самым, фактически, позицию абхазских лидеров, что часть населения Гальского района претерпела принудительную «грузинизацию» во времена Советского Союза.



На той же встрече заместитель председателя «Совета мурзаканских абхазов» Эдишер Зухба зачитал присутствующим указ Рауля Хаджимба от 19 июля, согласно которому, первым заявителям, число которых составило 31, удовлетворили просьбу о восстановлении «исторической» фамилиии и на основании этого им присвоили «гражданство» Абхазии.



Заместитель председателя Верховного совета автономной республики Абхазия в изгнании Джемал Гамахария 21 июля опубликовал заявление, в котором отметил, что «к сожалению, оккупационный режим Абхазии продолжает проводить всячески неприемлемые эксперименты против грузинского населения, закрытого в Гальском гетто».



Попытку изменения этнической идентичности гальских грузин Джемал Гамахария назвал «новой формой дискриминации грузин» и отметил, что авторы «антиисторической теории», согласно которой, население Гальского района претерпело принудительную грузинизацию в советское время, «знают лучше всех, что они бесстыдно лгут».



Решение о предоставлении абхазского «гражданства» проживающим в Гали лицам на основании возвращения к «абхазским корням» было принято после того, как почти две недели назад проживающим в Гали другим грузинам начали выдавать «вид на жительство». Вид на жительство позволяет проживающим в Гали грузинам сохранить гражданство Грузии, проживать на территории Абхазии, продавать имущество или передать в наследство и перемещаться в сторону остальной Грузии, однако полностью лишает их политических прав и прав на приобретение имущества.



Конференция «мурзаканских абхазов»



Прошедшей 26 июля встрече с абхазской администрацией Гальского района предшествовала первая конференция «Совета мурзаканских абхазов», которая прошла 19 июля и совпала с мероприятиями, посвященными 85-летнему юбилею города Гали.



Резолюция, которая была принята на первой конференции «Советом мурзаканских абхазов», призывает проживающих в «восточных районах Абхазии» лиц, фамилии которых были переделаны на грузинский лад «во время Сталина и Берия», «сделать всё зависящее от нас, чтобы вернуться к своим корням. Резолюция также призывает власти оккупированной Абхазии, содействовать этому процессу.



В связи с 85-летним юбилеем Гали лидер оккупированной Абхазии Рауль Хаджимба обратился с заявлением к местному населению, в котором отметил, что жители Гальского района в действительности являются абхазами, которые прошли принудительную грузинизацию в советский период. «Однако этническая память жива и идут процессы по восстановлению национальной идентичности коренного народа», - говорится в заявлении Хаджимба, которое участникам конференции «Совета мурзаканских абхазов» зачитал премьер-министр оккупационного правительства Беслан Барциц.



Заместитель председателя «Совета мурзаканских абхазов» Эдишер Зухба заявил, что присутствие высокопоставленных абхазских лидеров на конференции указывает на то, что «цели и задачи, которые стоят перед нашей общественной организацией, Совета мурзхаканских абхазов, являются масштабными, государственного уровня задачами».



По заявлению Зухба, организация в течение трех месяцев при поддержке властей искала потенциальных желающих, вернуться к «историческим корням», и к этом времени выявлено 4500 таких лиц. Зухба также выступил с предложением создания в Гали школы-пансиона, «где особое внимание и приоритет будет отдаваться изучению абхазского языка и литературы, истории Абхазии».









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