«Русский мир» в Абхазии - русским жгут лица утюгом

В ночь с 30 на 31 июля в Гудаутском районе в поселке на Белой речке Хипста было совершено нападение на семью, переехавшую не так давно, в мае 2017 года, в Абхазию из г. Санкт-Петербург.



Как сообщили ApsnyLIFE соседи потерпевших, муж Анатолий и его жена Валентина Быковец с братом Вадимом, приехавшим погостить к супругам, делали в доме ремонт.



По некоторым данным злоумышленники зашли в дом. Нападавших, вооруженных пистолетами и ножами, было трое. С целью выведать у потерпевших, где лежат сбережения, они сожгли женщине лицо утюгом, а ее мужа этим же утюгом ударили по голове.



Брат рассказал, что деньги, приготовленные на ремонт дома, лежат в их автомобиле марки Volkswagen, припаркованном на улице. На нем злоумышленники и скрылись с добычей. Сейчас женщина находится в больнице, а мужчины в отделении милиции г.Гудаута.



По данным МВД РА нападение имело место, но подробностей пока не сообщают.









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