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    В Грузии считают продолжением оккупантской политики возможный визит Путина в Абхазию
    02.08.2017
    Официальные лица Грузии назвали провокацией планируемый визит Путина в оккупированную Абхазию.

    Советник президента Грузии по вопросам внешней политики Тенгиз Пхаладзе сказал, что визит Путина в Абхазию является продолжением оккупантской политики России: «Планируемый визит является попыткой оправдать историческую несправедливость со стороны России. Политика Грузии по непризнанию оккупированных территорий очень сильна. Уверен, что Грузия победит в этом конфликте, справедливость восторжествует».

    Государственный министр Грузии по вопросам перемирия и гражданского равноправия Кетеван Цихелашвили считает, что визит Путина в Абхазию является продолжением фактической аннексии: «Визит является продолжением провокации. Эта попытка фактической аннексии со стороны России. Поэтому наша задача предотвратить любую провокацию. Сохранение жизненно важного для страны мира является нашей задачей».

    Отметим, согласно информации российских СМИ, президент Владимир Путин совершит визит в Абхазию в канун очередной годовщины российского вторжения в Грузию августе 2008 года. В рамках визита Путин встретится с лидером марионеточного режима Абхазии Раулем Хаджимбой.


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