На складах в Абхазии взорвались боеприпасы

02.08.2017 Склады с боеприпасами, которые находятся в селе Приморское, взорвались по неизвестным пока причинам.



"Произошел пожар на охраняемых складах, которые находятся выше сероводородного-горячего источника. Причины выясняем. До сих пор взрываются снаряды", — сказал Sputnik глава села Приморское Анзор Сакания.



Взрыв произошел примерно в 16:30 мск. По словам очевидцев, вначале раздались два мощных взрыва.

Взрывы продолжаются в районе серо-водородного источника.



"Склад находится вдали от населенных пунктов. Жертв и пострадавших нет. На месте работают рабочие группы Минобороны и МЧС", — сообщил пресс-секретарь минобороны Роланд Джоджуа.



На место происшествия выехали руководители силовых структур марионеточного режима.









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