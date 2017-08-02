На складах в Абхазии взорвались боеприпасы

Склады с боеприпасами, которые находятся в селе Приморское, взорвались по неизвестным пока причинам.
"Произошел пожар на охраняемых складах, которые находятся выше сероводородного-горячего источника. Причины выясняем. До сих пор взрываются снаряды", — сказал Sputnik глава села Приморское Анзор Сакания.
Взрыв произошел примерно в 16:30 мск. По словам очевидцев, вначале раздались два мощных взрыва.
Взрывы продолжаются в районе серо-водородного источника.
"Склад находится вдали от населенных пунктов. Жертв и пострадавших нет. На месте работают рабочие группы Минобороны и МЧС", — сообщил пресс-секретарь минобороны Роланд Джоджуа.
На место происшествия выехали руководители силовых структур марионеточного режима.