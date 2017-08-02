.: Лента Новостей
  • Ростуризм призвал россиян в Абхазии к осторожности
  • В Гагре избили дежурных врачей райбольницы
  • Туристы о взрыве в Приморском: убегали от взрывной волны и читали молитву
  • Среди пострадавших от взрыва боеприпасов в Абхазии есть российские туристы
  • На складах в Абхазии взорвались боеприпасы
  • В Грузии считают продолжением оккупантской политики возможный визит Путина в Абхазию
  • Абхазский «суд» приговорил двух граждан Грузии к тюремному заключению
  • «Русский мир» в Абхазии - русским жгут лица утюгом
  • Взамен на возвращение к «абхазским корням» Сухуми обещает грузинам «гражданство»
  • В оккупированном Гальском районе изменили правила выдачи т.н. паспортов

    •
     
    Среди пострадавших от взрыва боеприпасов в Абхазии есть российские туристы
    02.08.2017
    До 30 человек пострадали в результате взрыва боеприпасов на военном складе в селе Приморское Гудаутского района. Все они доставлены в больницы Гудауты, Нового Афона и Сухуми.

    Как сообщают представители абхазского режима, среди пострадавших есть и российские туристы.

    В Гудаутскую районную больницу направлены бригады врачей, в том числе травматологи и реаниматологи.

    По информации главы ведомства по здравоохранению марионеточного режима Абхазии Тамаза Цахнакия, пострадавшие из-за взрыва на складе боеприпасов получили ранения средней и легкой степени тяжести. По его слвоам, в Республиканскую больницу в Сухуми доставили пять человек, в том числе двоих детей




    Система Orphus
    * При частичном или полном использовании наших материалов, указание гиперссылки на ресурс обязательно.
    Rambler's Top100
    © Наша Абхазия