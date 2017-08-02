Среди пострадавших от взрыва боеприпасов в Абхазии есть российские туристы

До 30 человек пострадали в результате взрыва боеприпасов на военном складе в селе Приморское Гудаутского района. Все они доставлены в больницы Гудауты, Нового Афона и Сухуми.
Как сообщают представители абхазского режима, среди пострадавших есть и российские туристы.
В Гудаутскую районную больницу направлены бригады врачей, в том числе травматологи и реаниматологи.
По информации главы ведомства по здравоохранению марионеточного режима Абхазии Тамаза Цахнакия, пострадавшие из-за взрыва на складе боеприпасов получили ранения средней и легкой степени тяжести. По его слвоам, в Республиканскую больницу в Сухуми доставили пять человек, в том числе двоих детей