Туристы о взрыве в Приморском: убегали от взрывной волны и читали молитву

02.08.2017 Туристы из Твери находились в момент взрыва на источнике и убежали после первой взрывной волны, которая повалила их на землю, передает с места события слова очевидцев Sputnik.



"Мы находились на источнике, принимали грязи и в этот момент услышали взрыв. Какой-то мужчина начал кричать нам: "Уходите!". — Мы растерялись и не поняли, почему уходить и куда уходить. Ощутили первую волну (взрывную – ред.) и мы побежали. А потом как бабахнуло, как в фильме. От волны нас прямо повалило. Страшно было. Мы прибежали на место бегом, через поле. Перепугались, по дороге читали молитву. Молились, чтобы все остались живы", — сказали отдыхающие Валентина и Людмила из Твери.



Как сообщает корреспондент Sputnik, в село Приморское, где произошел взрыв, постоянно приезжают машины скорой помощи.



По его словам, на посту ДПС выбиты оконные стекла, отдыхающие спешно покидают территорию.



По информации от представителей марионеточного режима Абхазии, количество пострадавших выясняется. На месте происшествия находится премьер-министр Абхазии Беслан Барциц.









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