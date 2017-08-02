В Гагре избили дежурных врачей райбольницы

Родственники пострадавших в ДТП 1 августа в Гагре нанесли побои дежурным врачам райбольницы, сообщает "Спутник" со ссылкой на пресс-службе "Минздрава" Абхазии.



"Накануне, 1 августа, в Гагрском ЦРБ в приемном покое произошел инцидент. Дело в том, что привезли пострадавшего в ходе ДТП, вместе с ним присутствовали его родственники, друзья, которые вели себя крайне агрессивно по отношению к дежурящей группе медперсонала, вплоть до нанесения побоев", — прокомментировал инцидент представитель ведомства.



После случившегося коллектив Гагрской больницы обратился к администрации района с просьбой обеспечить безопасность медицинского персонала.



"Коллектив попросил обезопасить их от таких случаев. В ходе потасовки в больнице пострадал также охранник. Обращение об усилении охраны больницы также будет отправлено в Минздрав республики. Гагрская администрация и Министерство здравоохранения будут делать все возможное, чтобы таких случаев больше не повторялось", — подчеркнули в ведомстве.









* При частичном или полном использовании наших материалов, указание гиперссылки на ресурс обязательно.

<p>Ваш броузер не поддерживает фреймы.</p> <p>Ваш броузер не поддерживает фреймы.</p>