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    При взрыве на складе боеприпасов в Абхазии погибли две россиянки
    03.08.2017
    При взрывах на складе боеприпасов в Абхазии погибли двое туристов из России, сообщил в четверг "Интерфаксу" пресс-секретарь т.н. МЧС марионеточного режима Мизан Ломия.

    "Три женщины в момент взрывов находились на конной прогулке в окрестностях склада боеприпасов. Две женщины, предположительно, жительницы Санкт-Петербурга, погибли, их тела спасатели нашли утром. Третья женщина из Подольска найдена живой с переломом руки. Владельцы частной гостиницы, где они остановились, подтвердили, что эти три женщины не вернулись вчера в гостиницу", - сказал Ломия.

    Ранее в абхазском т.н. Минздраве сообщили, общее количество пострадавших при взрыве склада боеприпасов в Абхазии составило 60 человек, число пострадавших российских туристов - 35 человек.

    2 августа на складе боеприпасов абхазских бандформирований в селе Приморское Гудаутского района произошла серия взрывов. На совещании лидер режима Рауль Хаджимба поручил создать специальную комиссию, которая определит объемы и масштабы нанесенного ущерба и объемы компенсации, которые будут выплачены всем пострадавшим.


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