Спрос на поездки в Абхазию у российских туристов снизился на треть

Российские туроператоры считают нынешний туристический сезон крайне неудачным для Абхазии и отмечают снижение спроса на это направление по сравнению с прошлым годом минимум на 20-30%. Об этом сообщает РИА Новости, цитируя пресс-секретаря Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирину Тюрину.
Она отметила, что туристические компании, работающие на абхазском направлении, не исключают, что скоро россияне начнут подавать заявления об аннуляции туров в эту страну после взрыва на складе боеприпасов.
«В туристические компании, которые работают с Абхазией, уже поступает достаточно много звонков. Пока люди обращаются только с вопросами, но представители турфирм не исключают, что к концу дня могут появиться заявления от туристов, которые захотят отказаться от уже приобретенных туров в эту страну», — рассказала собеседница агентства.
«Ситуация очень быстро меняется. С утра звонков практически не было, но за последние несколько часов туристы стали звонить очень активно. Не исключено, что последний инцидент в Абхазии поставит большой крест на этом направлении», — прокомментировала ситуацию Тюрина.
Как уже сообщалось, 2 августа на складе боеприпасов абхазского министерства обороны в селе Приморское Гудаутского района, по невыясненной причине взорвались боеприпасы.
Накануне стало известно, что в результате инцидента погибли двое туристок из Санкт-Петербурга, пострадали 27 граждан России, а всего были ранены 60 человек.
Кроме того, в РСТ напомнили о двух негативных инцидентах, которые происходили летом 2017 года в Абхазии с россиянами. 11 июля там было совершено нападение на российских туристов, где погиб россиянин, затем появилась информация об ограблении 31 июля российской семьи, переехавшей в Абхазию.