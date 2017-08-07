Заявление МИД Грузии в связи с 9-ой годовщиной российско-грузинской войны

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07.08.2017 «Спустя девять лет Российская Федерация вновь не выполняет условия Соглашения о прекращении огня от 12 августа 2008 года и при полном игнорировании фундаментальных принципов международного права продолжает политику оккупации и фактической аннексии неотъемлемых частей суверенного государства», - отметил МИД Грузии 7 августа в заявлении в связи с 9-ой годовщиной российско-грузинской войны 2008 года.



«(Это) выражается в незаконной интеграции Абхазии и Цхинвальского региона в военно-политическую и социально-экономическую систему России, милитаризации оккупированных регионов и укреплении оккупационных линий колючими ограждениями и барьерами различного типа», - заявило министерство.



МИД Грузии также отметил, что на оккупационных линиях регулярно происходят незаконные задержания и похищения людей, ограничение доступа к своим земельным участкам для проживающего на прилегающих территориях населения и ограничение свободного передвижения и такое положение «еще больше осложнилось в результате закрытия четырех т.н. пропускных пунктов по направлению Абхазии».



«В отношении грузин, проживающих на оккупированных территориях, продолжается этническая дискриминация и нарушение их фундаментальных прав», - говорится в заявлении МИД, - «В то время, когда сотни тысяч человек выдворены из своих домов, российский оккупационный режим обращается с оставшимся в Абхазии и Цхинвальском регионе коренным грузинским населением, как с иностранцами».



«Вслед за ограничением грузинского языка в школах Гальского района, с будущего учебного года обучение на родном языке запрещается и в грузинских школах Цхинвальского региона», - заявил МИД Грузии и добавил, что «Российский оккупационный режим пытается завлечь в большую изоляцию людей, проживающих в Абхазии и Цхинвальском регионе и целенаправленно создает препятствия их гуманитарным контактам с остальной Грузией и миром».



Однако, несмотря на «провокационные действия» России, правительство Грузии остается верным своей мирной политике». «В отличие от России, Грузия добросовестно выполняет условия Соглашения о прекращении огня от 12 августа 2008 года и с помощью конструктивной вовлеченности, пытается достичь ощутимого результата на Женевских международных переговорах».



«Более того, на том фоне, когда Российская Федерация в оккупированных регионах Грузии систематически использует силы, Грузия неоднократно, в том числе, на исполнительном и законодательном уровне, подтвердила свое обязательство о неприменении силы», - говорится в заявлении МИД Грузии, - «Возведенным на оккупационных линиях колючим ограждениям и искусственным барьерам правительство Грузии противопоставляет интенсивную политику восстановления доверия и отношений между населением, разделенным войной».



«В результате именно такой рациональной и мирной политики,в условиях вышеуказанных вызовов, власти Грузии смогли добиться необратимого демократического и экономического развития страны, обеспечить стабильность и мир на контролируемых ими территориях и продвижение по направлению европейской и евроатлантической интеграции Грузии», - заявило министерство и выразило благодарность в отношении партнерских стран и международных организаций за твердую поддержку суверенитета и территориальной целостности страны.



«Грузинская сторона вновь призывает международное содружество, направить консолидированные усилия на искоренение тяжелых последний августовской войны 2008 года и мирное урегулирование российско-грузинского конфликта», - говорится в заявлении министерства.



В том же заявлении МИД Грузии выразил соболезнование семьям и близким погибших героически в сражениях в 2008 году и жертв среди мирного населения.



7 августа представители оппозиционного Национального движения посетили Мухатгвердское братское кладбище, чтобы почтить память бойцам, погибшим в войне 2008 года. Представители Европейской Грузии посетили село Эргнети, расположенное вблизи с оккупационной линией Цхинвальского региона.









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