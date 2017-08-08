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    Премьер Грузии: Примирению грузин, абхазов и осетин нет альтернативы
    08.08.2017
    Правительство Грузии сделает все возможное, чтобы сохранить в стране мир, — заявил сегодня премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили.

    В девятую годовщину августовской войны премьер и члены правительства посетили братское кладбище в Мухатгверди, на котором похоронены военнослужащие, погибшие в августе 2008 года.

    «8 августа – это очень тяжелый день в новейшей истории Грузии. Хочу склонить голову перед памятью всех героев, которые не пожалели жизни для своей родины», — сказал Квирикашвили.

    «Что касается результатов войны, то мы работаем и прикладываем максимальные усилия для того, чтобы объединить и усилить нашу страну. Конечно же, у мира нет альтернативы и мы сделаем все для того, чтобы, в первую очередь, сохранить мир», — заявил премьер.

    «Мы строим единую, экономически сильную, демократичную, действительно европейскую Грузию для того, чтобы это был единый дом для грузин, абхазов и осетин», — сказал Квирикашвили.

    «Эта война стала трагедией для всех. Поэтому, мы должны посмотреть в глаза друг другу, сказать то, что должны, и должны помириться, так как у примирения нет альтернативы. Мы будем жить в единой Грузии и обязательно объединим сердца грузин, абхазов и осетин», — подчеркнул премьер.

    Россия в августе 2008 года официально объявила, что признает часть международно признанной территории Грузии независимыми государствами и оказывает им военную помощь. Тбилиси в ответ разорвал дипломатические отношения с Москвой, а Цхинвальский регион и Абхазию официально объявил оккупированными территориями.

    Опросы общественного мнения свидетельствуют о том, что вопрос территориальной целостности Грузии остается одним из самых актуальных для жителей страны.


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