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Абхазия сегодня| Карты Абхазии и Грузии| Лапидарные Надписи в Абхазии| Фотоальбом| Архив Статей| Избранное Премьер Грузии: Примирению грузин, абхазов и осетин нет альтернативы

08.08.2017 Правительство Грузии сделает все возможное, чтобы сохранить в стране мир, — заявил сегодня премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили.



В девятую годовщину августовской войны премьер и члены правительства посетили братское кладбище в Мухатгверди, на котором похоронены военнослужащие, погибшие в августе 2008 года.



«8 августа – это очень тяжелый день в новейшей истории Грузии. Хочу склонить голову перед памятью всех героев, которые не пожалели жизни для своей родины», — сказал Квирикашвили.



«Что касается результатов войны, то мы работаем и прикладываем максимальные усилия для того, чтобы объединить и усилить нашу страну. Конечно же, у мира нет альтернативы и мы сделаем все для того, чтобы, в первую очередь, сохранить мир», — заявил премьер.



«Мы строим единую, экономически сильную, демократичную, действительно европейскую Грузию для того, чтобы это был единый дом для грузин, абхазов и осетин», — сказал Квирикашвили.



«Эта война стала трагедией для всех. Поэтому, мы должны посмотреть в глаза друг другу, сказать то, что должны, и должны помириться, так как у примирения нет альтернативы. Мы будем жить в единой Грузии и обязательно объединим сердца грузин, абхазов и осетин», — подчеркнул премьер.



Россия в августе 2008 года официально объявила, что признает часть международно признанной территории Грузии независимыми государствами и оказывает им военную помощь. Тбилиси в ответ разорвал дипломатические отношения с Москвой, а Цхинвальский регион и Абхазию официально объявил оккупированными территориями.



Опросы общественного мнения свидетельствуют о том, что вопрос территориальной целостности Грузии остается одним из самых актуальных для жителей страны.









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