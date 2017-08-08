Путин находится в оккупированном грузинском регионе Абхазия

В Пицунде проходит встреча президента России Владимира Путина с лидером марионеточного режима оккупированного Россией грузинского региона Абхазия Раулем Хаджимба. Об этом сообщает российское агентство "Спутник".
Согласно информации, встреча проходит за закрытыми дверями. В ходе встречи планируется подписание соглашения о сотрудничестве "в области организации страхования граждан РФ, постоянно проживающих в Абхазии".
Соглашение позволит гражданам РФ, постоянно проживающим на оккупированной территории, получать медицинское страхование в России и получать медицинскую помощь на территории Российской Федерации.
Следует отметить, что Путин посещает Абхазию в годовщину российского военного вторжения в Грузию, имевшего место в августе 2008 года. В результате этого вторжения Россия оккупировала Абхазию и Цхинвальский регион Грузии и разместила на оккупированных территориях свои войска.