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    Представительство ЕС о визите Путина в Абхазию
    09.08.2017
    Визит президента Российской Федерации Владимира путина в сепаратистский регион Грузии – Абхазию, который он осуществил на годовщину августовской войны 2008 года, «нарушает принцип территориальной целостности Грузии и создает угрозу международным усилиям, направленным на мирное решение конфликта», - говорится в кратком заявлении Представительства ЕС в Грузии от 9 августа.

    Владимир Путин встретился с сепаратистским лидером оккупированной Абхазии Раулем Хаджимба в Пицунде 8 августа, с которым обсудил отношения между Москвой и Сухуми в сферах обороны, полиции, экономики и здравоохранения.

    Встреча прошла спустя неделю после визита в Грузию вице-президента США Майка Пенса.

    «Представительство США в очередной раз подтверждает, что ЕС твердо поддерживает суверенитет и территориальную целостность Грузии в рамках признанных на международном уровне ее границ», - говорится в заявлении Представительства ЕС.


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