Еще один человек похищен оккупантами на линии оккупации Абхазии

Российские оккупанты похитили еще одного гражданина Грузии с линии оккупации. На этот раз случай произошел в селе Ткаиа Зугдидского района.
Задержанный по обвинению в "незаконном пересечении" т.н. границы, является местным жителем. В СГБ заявили, что наблюдательскую миссию Евросоюза уже проинформировали о происшедшем, задействована горячая линия, и ведомство работает с целью освобождения задержанного.
Напомним, вчера российские оккупанты с тем же обвинением задержали молодого мужчину, жителя Цаленджихи.