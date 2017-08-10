Еще один человек похищен оккупантами на линии оккупации Абхазии

10.08.2017 Российские оккупанты похитили еще одного гражданина Грузии с линии оккупации. На этот раз случай произошел в селе Ткаиа Зугдидского района.



Задержанный по обвинению в "незаконном пересечении" т.н. границы, является местным жителем. В СГБ заявили, что наблюдательскую миссию Евросоюза уже проинформировали о происшедшем, задействована горячая линия, и ведомство работает с целью освобождения задержанного.



Напомним, вчера российские оккупанты с тем же обвинением задержали молодого мужчину, жителя Цаленджихи.











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