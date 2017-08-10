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    Еще один человек похищен оккупантами на линии оккупации Абхазии
    10.08.2017
    Российские оккупанты похитили еще одного гражданина Грузии с линии оккупации. На этот раз случай произошел в селе Ткаиа Зугдидского района.

    Задержанный по обвинению в "незаконном пересечении" т.н. границы, является местным жителем. В СГБ заявили, что наблюдательскую миссию Евросоюза уже проинформировали о происшедшем, задействована горячая линия, и ведомство работает с целью освобождения задержанного.

    Напомним, вчера российские оккупанты с тем же обвинением задержали молодого мужчину, жителя Цаленджихи.


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