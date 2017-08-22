В Гагре найден труп молодой девушки

18 августа утром в городе Гагра был найден труп изнасилованной молодой девушки Вики Саджая. Как сообщают абхазские пользователи сетей, в летний период ездила на заработки в Пицунду.



В связи с фактом прокуратура Гагрского района проводит доследственную проверку. Сообщается, что Виктория Саджая является жительницей с. Кутол Очамчирского района. Ей было 28 лет.



Пркоуратура сообщает, что в ходе наружного осмотра на теле покойной были обнаружены ссадины и гематомы, в связи с чем тело было направлено на патологоанатомическое вскрытие в Республиканское бюро судебно-медицинских экспертиз Минздрава. По результатам вскрытия прокуратурой Гагрского района будет решен вопрос о наличии или отсутствии признаков состава преступления.











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