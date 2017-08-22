.: Лента Новостей
  • Официальный Тбилиси отзывается на визит абхазской делегации в Сирию
  • В Гагре найден труп молодой девушки
  • Женщина везла в Абхазию 74 пар обуви «в качестве подарков внукам»
  • Россия передаст оккупированной Абхазии военную технику
  • Любитель выпить и пострелять может возглавить ИКЦ в Абхазии
  • В Абхазии избит сотрудник милиции
  • Виссарион Аплиа предпринял попытку захвата Новоафонского монастыря
  • Завершено строительство многопрофильной университетской клиники в Рухи
  • В Стамбуле прошла грузино-абхазская встреча по вопросам энергетики
  • Жители села Хурча потеряли доступ к 2 гектарам земли из-за действий оккупантов

    •
     
    В Гагре найден труп молодой девушки
    22.08.2017
    18 августа утром в городе Гагра был найден труп изнасилованной молодой девушки Вики Саджая. Как сообщают абхазские пользователи сетей, в летний период ездила на заработки в Пицунду.

    В связи с фактом прокуратура Гагрского района проводит доследственную проверку. Сообщается, что Виктория Саджая является жительницей с. Кутол Очамчирского района. Ей было 28 лет.

    Пркоуратура сообщает, что в ходе наружного осмотра на теле покойной были обнаружены ссадины и гематомы, в связи с чем тело было направлено на патологоанатомическое вскрытие в Республиканское бюро судебно-медицинских экспертиз Минздрава. По результатам вскрытия прокуратурой Гагрского района будет решен вопрос о наличии или отсутствии признаков состава преступления.


    Система Orphus
    * При частичном или полном использовании наших материалов, указание гиперссылки на ресурс обязательно.
    Rambler's Top100
    © Наша Абхазия