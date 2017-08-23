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    Официальный Тбилиси отзывается на визит абхазской делегации в Сирию
    23.08.2017
    Официальный Тбилиси отзывается на визит абхазской делегации в Сирию, и оценивает его продолжением провокационной политики по отношению Грузии со стороны России, и ее оккупационных режимов.

    "Т.н. визит представителей оккупационного режима в Сирию, в страну, в которой много лет идет война, и где Россия всеми средствами старается укрепить свое влияние, является продолжением провокационной политики по отношению Грузии со стороны России, и ее оккупационных режимов. Подобными действиями Россия безрезультатно старается осуществить легитимацию оккупационных режимов, и узаконивание насильственного изменения границ суверенного государства"- сказано в комментарии "Акценту" Департамента прессы и информации МИД Грузии.

    По информации ведомства, по соответствующим каналам состоялась коммуникация с дипломатическими представителями Сирии, а также с международными партнерами.

    "В результате интенсивной работы нашей власти с международным сообществом территориальная целостность Грузии в ее международно признанных границах не стоит под вопросом. Мы призываем все суверенные государства, уважать территориальную целостность и суверенные права Грузии и, и не принимать участия в запланированных провокационных действиях"- говорится в комментарии Департамента прессы и информации Министерства иностранных дел Грузии.


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