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    Тбилиси осудил возведение заграждений вдоль линии оккупации Абхазии
    24.08.2017
    В Тбилиси самым решительным образом осудили возведение «заграждений из колючей проволоки вдоль линии оккупации в Абхазском регионе, в частности на территории, прилегающей к селам Хурча и Шамгона Зугдидского муниципалитета».

    Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Грузии, которое вместе с сопровождающими его письмами Постоянного представителя Грузии при ООН на имя Генерального секретаря и Председателя Совета Безопасности сегодня было распространено в качестве официальных документов

    «Министерство иностранных дел Грузии осуждает возведение российскими оккупационными силами заграждений из колючей проволоки вдоль линии оккупации в Абхазском регионе, в частности на территории, прилегающей к селам Хурча и Шамгона Зугдидского муниципалитета», - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

    В нем подчеркивается, что такие «действия российских оккупационных сил представляют собой грубое нарушение основных прав местного населения и ограничивают их свободу передвижения и доступ к образованию и здравоохранению, что приведет к еще большему осложнению и без того непростой гуманитарной ситуации в Абхазском регионе».

    В МИД Грузии напомнили, что в апреле этого года «оккупационные силы провели подготовительные работы на этом участке и установили деревянные столбы». 9‒11 августа на указанном участке были возведены заграждения из колючей проволоки. Длина заграждений составляет 800‒900 метров.


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