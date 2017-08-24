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Абхазия сегодня| Карты Абхазии и Грузии| Лапидарные Надписи в Абхазии| Фотоальбом| Архив Статей| Избранное El Pais: На грузинском берегу мы видим современные небоскреб, а на абхазском - руины

24.08.2017 Москва и Вашингтон заботятся о своих интересах на Южном Кавказе, а между грузинами и абхазами по-прежнему остаются проблемы, которые привели обе стороны к войне.



Пульс США и России на Южном Кавказе



"Телега - единственный транспорт, связывающий две геостратегические зоны на Южном Кавказе. Всегда полная людей телега медленно передвигается туда и обратно по ингурскому мосту, один берег которого контролируется властью Грузии - прозападной и желающей вступить в НАТО страны, а другой - сепаратистским режимом Абхазии, который контролирует 230 километровый берег Черного моря. На территории Абхазии дислоцированы российские военные базы, после того, как в 2008 году Москва признала независимость Абхазии"- так начинается статья, опубликованная в El Pais, автором которой является Пилар Бонет.



В пространной публикации изложена история конфликта в Абхазии, результаты боевых действий, переговоры, проведенные с целью урегулирования конфликта под эгидой, как отдельных стран, так и международных организаций, и другие моменты.



"Население Абхазии в настоящем меньше 250 000. Абхазы категорически против возвращения грузинских беженцев (их более чем 200 000), тем не менее, в Гальский район, в компактно населенное грузинами место все же вернулись несколько десятков тысяч беженцев. Это произошло еще до 2008 года, то есть когда представители ООН, и других международных организаций работали над формами отношений абхазов и грузин"- пишет автор.



В публикации говорится также о втором сепаратистском регионе Грузии, т.н. Южной Осетии:



"Безуспешное нападение президента Грузии Михеила Саакашвили на Южную Осетию сформировало в регионе совершенно новое положение, что для бывших автономий означало начало новой эпохи признанием Россией их независимости. Россия заставила международных наблюдателей покинуть оба региона, потом оформила с Сухуми и Цхинвали многочисленные документы, военно-политические и экономические договора. На сегодня на российских военных базах, размещенных в Абхазии и Южной Осетии, постоянно находятся до 10 000 солдат".



Автор статьи касается недавнего визита президента РФ Владимира Путина в Абхазию, и его встречи с абхазским лидером, президентом Раулем Хаджимба. А также упоминается пребывание в Грузии вице-президента США Майка Пенса, заявившего, что "Грузия является ключевым партнером США в регионе", и что "Вашингтон осуждает оккупацию пятой части территории Грузии Россией".



"Заявление Майка Пенса оживило, и обнадежило грузинских политиков: ведь во время президента Барака Обамы они ощущали себя покинутыми со стороны Америки"- пишет автор, и тут же цитирует заявление Владимира Путина: "Мы являемся гарантом безопасности, и независимости Абхазии".



Автор уделяет внимание факту заключения соглашения о социальной помощи в ходе визита Путина в Абхазию, что дает населению Абхазии право пользоваться системой российского социального обеспечения. В Тбилиси заявляют, что шаг Москвы является ответом на то, что предлагает абхазам Тбилиси - бесплатную медицинскую услугу. Проведение такой новой политики, подразумевающей "рука, протянутая для примирения", Грузия начала после президента Михеила Саакашвили. Тбилиси надеется, что бывшую автономию можно мирно интегрировать.



"Одним из приоритетов Грузии является развитие туризма. С начала 2017 года по июль включительно в стране уже побывали 4 миллиона иностранцев. Кроме того, Тбилиси планирует построить черноморский порт Анаклиа на американские и европейские инвестиции. Тем самым Грузия хочет привлечь внимание абхазских бизнесменов. Однако Сухуми, очевидно, не проявляет никакого интереса к грузинским планам. Де-факто министр экономики Абхазии Адгур Ардзынба заявил, "только сумасшедший может подумать о возвращении Абхазии в состав Грузии".



Тем временем контрасты пейзажа между абхазским и грузинским берегом Ингури и Черного моря увеличиваются: на грузинском берегу мы видим современные небоскребы и пляжи, полные людей, а на абхазском берегу видны руины, напоминающие о войне"- говорится в заключении статьи.











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