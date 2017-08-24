В Абхазии расстреляны воры «в законе»

Сегодня в Гудауте в результате криминальных разборок получили огнестрельные ранения двое воров «в законе»: Николай Дгебуадзе, он же Ника Гагринский, и Рашад Исмаилов, более известный в уголовной среде как Рашад Гянджинский. Происшествие стало следствием конфликта Ники с гудаутскими ворами «в законе» во главе с Раулем Барцбой по прозвищу Пыза, сообщает ИА «Прайм Крайм».



По данным агентства, после неудавшейся попытки вора «в законе» Кушнера проникнуть на территорию Абхазии на подмогу Нике из Турции по заданию Гули прибыли воры «в законе» Рома Ставропольский и Рашад Гянджинский, которому, в частности, приписывают ряд успешных силовых акций, в том числе, ликвидацию Ровшана Ленкоранского.



По словам источника агентства, встреча с гудатскими ворами заранее не обговаривалась. Их местонахождение Нике выдал кто-то из их окружения. Застигнув гудаутцев врасплох, товарищи Ники сразу пустили в ход кулаки. Особенно поусердствовал Рома Ставропольский, отличающийся атлетическим телосложением. По слухам, остановить избиение удалось только после того, как Пыза, найдя в себе силы, дотянулся до пистолета и произвел несколько выстрелов в нападавших.









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