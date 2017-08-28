Абхазские и армянские сепаратисты договорились дружить

«Министр иностранных дел» сепаратистской «НКР» Карен Мирзоян встретился с «министром иностранных дел» сепаратистской «Республики Абхазия» Дауром Кове, прибывшим в Ханкенди.



Сообщается, что в ходе встречи стороны обсудили предстоящие шаги, направленные на развитие сотрудничества между внешнеполитическими ведомствами двух сепаратистских образований, а также обменялись мнениями по вопросам двусторонней повестки, коснулись международных и региональных вопросов.



Затем состоялась церемония подписания «Меморандума о взаимопонимании» между двумя сепаратистскими образованиями.









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