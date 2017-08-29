Отдыхавший в Гагре россиянин утонул в море

29.08.2017 Студент из Саратовской области, отдыхавший в Гагре, утонул во время купания в море 28 августа, сегодня водолазы подняли его тело из воды.



20-летний житель Энгельса Виталий Симоненко был на море в районе пляжа пансионата Сан-Марино со своей семьей. Как сообщила мать погибшего, Анна Симоненко, он нырял с маской, а затем пропал из виду.



Родители Виталия Симоненко обратились к спасателям пансионата, но те не смогли его найти и позвонили в МЧС, передает "ИНтерфакс".



По словам представителя МЧС Абхазии Роберт Джопуа, водолазы не смогли приступить к работе 28 августа из-за наступления темноты, а сегодня обнаружили тело утонувшего на глубине шести метров. "Спасатели-водолазы говорят, что когда человек ныряет беспрерывно, не хватает воздуха, могут схватить судороги. Предположительно, так и произошло в данном случае", - приводит слова сотрудника МЧС "Sputnik Абхазия".



Ранее, 3 апреля, российские спасатели обнаружили в абхазском озере Рица тело первого замглавы Уральского таможенного управления России Вадима Мясникова, утонувшего во время купания 31 марта.











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