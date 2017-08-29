.: Лента Новостей
  • Отдыхавший в Гагре россиянин утонул в море
  • Абхазские и армянские сепаратисты договорились дружить
  • В Абхазии расстреляны воры «в законе»
  • El Pais: На грузинском берегу мы видим современные небоскреб, а на абхазском - руины
  • Тбилиси осудил возведение заграждений вдоль линии оккупации Абхазии
  • Официальный Тбилиси отзывается на визит абхазской делегации в Сирию
  • В Гагре найден труп молодой девушки
  • Женщина везла в Абхазию 74 пар обуви «в качестве подарков внукам»
  • Россия передаст оккупированной Абхазии военную технику
  • Любитель выпить и пострелять может возглавить ИКЦ в Абхазии

    •
     
    Отдыхавший в Гагре россиянин утонул в море
    29.08.2017
    Студент из Саратовской области, отдыхавший в Гагре, утонул во время купания в море 28 августа, сегодня водолазы подняли его тело из воды.

    20-летний житель Энгельса Виталий Симоненко был на море в районе пляжа пансионата Сан-Марино со своей семьей. Как сообщила мать погибшего, Анна Симоненко, он нырял с маской, а затем пропал из виду.

    Родители Виталия Симоненко обратились к спасателям пансионата, но те не смогли его найти и позвонили в МЧС, передает "ИНтерфакс".

    По словам представителя МЧС Абхазии Роберт Джопуа, водолазы не смогли приступить к работе 28 августа из-за наступления темноты, а сегодня обнаружили тело утонувшего на глубине шести метров. "Спасатели-водолазы говорят, что когда человек ныряет беспрерывно, не хватает воздуха, могут схватить судороги. Предположительно, так и произошло в данном случае", - приводит слова сотрудника МЧС "Sputnik Абхазия".

    Ранее, 3 апреля, российские спасатели обнаружили в абхазском озере Рица тело первого замглавы Уральского таможенного управления России Вадима Мясникова, утонувшего во время купания 31 марта.


    Система Orphus
    * При частичном или полном использовании наших материалов, указание гиперссылки на ресурс обязательно.
    Rambler's Top100
    © Наша Абхазия