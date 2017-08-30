Хелен Старе: за четыре года в Абхазии установили судьбу 39 без вести пропавших

30.08.2017 В Международный день пропавших без вести руководитель Миссии Международного комитета красного креста в Абхазии Хелен Старе в эфире радио Sputnik Абхазия рассказала о работе по поиску пропавших без вести.



"Процесс длительный, раскопки в Абхазии начались в 2013 году, до сегодняшнего дня опознаны и переданы семьям останки 39 пропавших без вести людей. Начиная с этого года, наша работа стала более интенсивной, чем в предыдущие годы, эксгумационный сезон еще не закончен", — сказала Старе.



По словам руководителя миссии Международного Комитета Красного Креста в Абхазии Хелен Старе, эксгумационный сезон в этом году завершится в сентябре 2017 года, после чего будут подведены итоги с абхазской Комиссией по пропавшим без вести.









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