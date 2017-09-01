«Грузинский язык запрещен!»

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01.09.2017 «Для учеников, проживающих в оккупированной Абхазии и «Южной Осетии», учебный год начинается в понедельник, 4 сентября. По решению сепаратистских властей, после грузинских школ Гальского района обучение на родном языке запретили и в 8 грузинских школах Ахалгорского района. Кроме школ, сепаратисты борются и с детсадами, где также запрещено говорить на грузинском языке. По решению сепаратистских властей, грузинские дети будут получать образование только на русском языке по российским учебникам, к тому же, родителям придется самим покупать эти книги. С 4 сентября 2017 года первоклассников школ Ахалгорского района вместо грузинской «Деда эна» будет ждать русская азбука. К тому же, сепаратисты запретили обучение на родном языке не только первоклассникам, но и всем учащимся 1-4 классов, что создает грузинским детям большие проблемы из-за незнания русского языка. Параллельно грузинский язык останется всего лишь рядовым предметом и ему будет уделен лишь 2 часа в неделю: один - языку и один - литературе. Так, одним взмахом руки сепаратисты упразднили обучение на родном языке сначала в Абхазии, а в этом году и в Ахалгори», - пишет газета «Резонанси».



«До 2014 года в Абхазии оставалось 11 грузинских школ, все в т.н. нижней зоне Гали. В 2014-2015 году в 1-4 классах этих школ обучение на грузинском было запрещено. В этом году в Гали в 1-6 классах обучение проходит на русском, а через 5 лет эти школы станут полностью русскоязычными. В старших классах все предметы пока изучают на грузинском языке, но учебники географии и истории, напечатанные в Грузии, запрещены. Эти предметы преподавали по российским учебникам, которые составили сепаратисты. Но педагоги тайно все равно обучали детей грузинской истории и географии. В отличие от Гали, все эти годы грузинские школы в Ахалгори никто не трогал. Запрет касался только истории и географии. А в этом году де-факто президент Бибилов отдал поручение закрыть грузинские школы в Ахалгори. Уже решено, что с 4 сентября обучение 8 грузинских школах «Южной Осетии» будет проходит на русском языке. Учебники будут российскими, а те педагоги, которые не смогут пройти т.н. аттестацию по своему предмету на русском языке, останутся без работы и их заменят осетинские педагоги из Цхинвали», - отмечает издание.



«Директоров и педагогов ахалгорских грузинских школ уже вызвали в Цхинвали, в де-факто министерство образования, где прошла первая «аттестация» и с сентября обучение на грузинском ахалгорцам уже запрещено. Это касается 6 школ Ахалгорского района, а также 2 школ на территории оккупированных сел Синагури и Знаури Сачхерского района, где ученики 1-4 классов будут изучать все предметы на русском языке. Заместитель т.н. министра образования Элисо Гаглоева говорит, что «министерство закончило подготовительные работы для перевода преподавания в грузинских школах на стандарты республики» и все грузинские школы перейдут на эти стандарты, что подразумевает изучение всех предметов на русском языке. Самой большой проблемой она называет изучение истории. По ее словам, в грузинских школах историю преподавали тенденциозно, эти книги реально были направлены против «Южно-Осетинской Республики», из-за чего учебники были изъяты из школ. Сейчас очередь дошла до всего обучения на грузинском языке. Примечательно, что в ахалгорских грузинских школах ни дети, ни педагоги русским языком не владеют, о чем знают и в т.н. министерстве, но, по словам Гаглоевой, осетинские дети тоже не владели грузинским языком, но они «идут в первый класс и учатся на русском языке», - продолжает издание.



«Гаглоева говорит, что полноценное владение русским языком будет обязательным и для грузинских педагогов, потому что они должны проводить уроки на русском языке. Поэтому все, кто не будет отвечать требованиям, останутся без работы. Глава службы образования администрации «Южной Осетии» Сосо Цотниашвили говорит, что ученики не владеют русским языком. В Ахалгори еще могут немного знать русский язык, но в селах Ахалгорского района дети ни знают ни одного русского слова и им придется очень тяжело. «Практически, в прошлые годы обучение на грузинском языке проходило без проблем. Оккупационный режим строго относился лишь к тому, что у нас 12-классная система, а у них - 11-классная и они не допускали 12-й класс, что мешало ученикам полноценно выполнить грузинский национальный учебный план. «Но они свободно учились на грузинском языке. Заместитель де-факто министра образования предупредила их, что с сентября обучение в начальных классах будет проходить только на русском, а учеников выше 5-го класса это изменение не коснется», - заключает издание.









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