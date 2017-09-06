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    Семь тонн форели погибло в Абхазии в результате ливней
    06.09.2017
    Рыбоводческое предприятие расположено в полутора километрах от места, где из-под больших холмов вытекает река Мчышта. К бассейнам с рыбой от реки проложен бетонный канал.

    Ранним утром 30 августа на село Отхара обрушились шквалистый ветер и сильный ливень. Произошел оползень, который и перекрыл канал, подающий в резервуары чистую горную воду.

    "Это произошло в пять часов утра, камни и грунт смыло ливнем, они оказались в канале, полностью перекрыв течение воды к нашим бассейнам, в которых разводим форель", — рассказывает директор хозяйства.

    Работники бросились расчищать водную артерию, но не успели. Всего за полчаса рыба погибла от нехватки кислорода.

    "Если бы еще 15 минут канал оставался перекрытым мы потеряли бы и оставшуюся часть рыбы. Форель не может жить более 20-30 минут без притока свежей воды, к примеру, карп может выдержать, другие виды рыб также будут испытывать недостаток кислорода, но не погибают", — отмечает Еник.

    Форель полностью погибла в четырех бассейнах из шести. Всего работники предприятия выловили около семи тонн мертвой рыбы. После ЧП в форелевом хозяйстве осталось около 70 тонн всех видов рыбы, говорит Еник.


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