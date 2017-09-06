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    Глава МИД Грузии еще раз заявил о поддержке мирного урегулирования конфликтов
    06.09.2017
    «Мы выступаем за разрешение конфликтов мирным путем и в рамках принципа территориальной целостности». Об этом сказал глава МИД Грузии Михаил Джанелидзе на пресс-конференции по итогам переговоров со своими коллегами из Азербайджана и Турции. По его словам, необходима интенсификация международных усилий по разрешению конфликтов в Азербайджане и Грузии.

    Говоря о трехстороннем формате переговоров руководителей МИД Азербайджана, Грузии и Турции, глава грузинской дипломатии отметил, что он представляет собой уникальный механизм сотрудничества.

    «Исполняется 25 лет со дня установления дипотношений между нашими странами. Мы добились налаживания образцовых политических, торговых, экономических и межчеловеческих связей, что находит свое отражение в отношениях между нашими народами. Наши совместные проекты служат интересам не только трех стран. Крупные проекты в сфере транспорта и энергетики, участниками которых мы являемся, придают импульс развитию и стабильности региона. С нетерпением ожидаем открытия железной дороги Баку-Тбилиси-Карс», - отметил он.


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