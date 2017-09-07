Жительница Санкт-Петербурга утонула в море в Сухуми

07.09.2017 Жительница Санкт-Петербурга утонула в море возле сухумского района Маяк в четверг 7 сентября.



"Мы сразу же выехали на место. Очевидцы сообщили нам, что, несмотря на шторм и большие волны, она зашла искупаться в море. Далее, по их словам, ее снесло течением, не могла выплыть, а позже и вовсе пропала из вида. Мы просмотрели горизонт из бинокля, но никого не увидели", — рассказывает представитель "МЧС" абхазского режима Тенгиз Сабуа.



По его словам, было принято решение осмотреть место происшествия на катере и взять в море водолазов инспекции.



"В 10 часов утра мы вышли в море на катере. Шторм, по нашим оценкам, достигал около трех баллов. В районе бывшего бетонного завода мы увидели на поверхности воды тело женщины без признаков жизни", — отметил Сабуа.



Спасатели доставили труп женщины на берег и передали его сотрудникам транспортной милиции и прокуратуры.



Утонувшая оказалась жительницей Санкт-Петербурга Ирина Геннадьевна Марченко 1966 года рождения. Она отдыхала в Сухуми вместе со своей дочерью.









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