.: Лента Новостей
  • Абхазец в Липецке пытался получить шахтерскую пенсию по липовой трудовой
  • Жительница Санкт-Петербурга утонула в море в Сухуми
  • Глава МИД Грузии еще раз заявил о поддержке мирного урегулирования конфликтов
  • Семь тонн форели погибло в Абхазии в результате ливней
  • Впустит ли Великобритания абхазских сепаратистов?
  • «Грузинский язык запрещен!»
  • Российских наркоторговцев приговорили в Абхазии к 13 годам лишения свободы
  • Уроженец Сербии пытался попасть в Абхазию по поддельному паспорту
  • Хелен Старе: за четыре года в Абхазии установили судьбу 39 без вести пропавших
  • Отдыхавший в Гагре россиянин утонул в море

    •
     
    Жительница Санкт-Петербурга утонула в море в Сухуми
    07.09.2017
    Жительница Санкт-Петербурга утонула в море возле сухумского района Маяк в четверг 7 сентября.

    "Мы сразу же выехали на место. Очевидцы сообщили нам, что, несмотря на шторм и большие волны, она зашла искупаться в море. Далее, по их словам, ее снесло течением, не могла выплыть, а позже и вовсе пропала из вида. Мы просмотрели горизонт из бинокля, но никого не увидели", — рассказывает представитель "МЧС" абхазского режима Тенгиз Сабуа.

    По его словам, было принято решение осмотреть место происшествия на катере и взять в море водолазов инспекции.

    "В 10 часов утра мы вышли в море на катере. Шторм, по нашим оценкам, достигал около трех баллов. В районе бывшего бетонного завода мы увидели на поверхности воды тело женщины без признаков жизни", — отметил Сабуа.

    Спасатели доставили труп женщины на берег и передали его сотрудникам транспортной милиции и прокуратуры.

    Утонувшая оказалась жительницей Санкт-Петербурга Ирина Геннадьевна Марченко 1966 года рождения. Она отдыхала в Сухуми вместе со своей дочерью.


    Система Orphus
    * При частичном или полном использовании наших материалов, указание гиперссылки на ресурс обязательно.
    Rambler's Top100
    © Наша Абхазия