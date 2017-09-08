.: Лента Новостей
  • Абхазец в Липецке пытался получить шахтерскую пенсию по липовой трудовой
  • Жительница Санкт-Петербурга утонула в море в Сухуми
  • Глава МИД Грузии еще раз заявил о поддержке мирного урегулирования конфликтов
  • Семь тонн форели погибло в Абхазии в результате ливней
  • Впустит ли Великобритания абхазских сепаратистов?
  • «Грузинский язык запрещен!»
  • Российских наркоторговцев приговорили в Абхазии к 13 годам лишения свободы
  • Уроженец Сербии пытался попасть в Абхазию по поддельному паспорту
  • Хелен Старе: за четыре года в Абхазии установили судьбу 39 без вести пропавших
  • Отдыхавший в Гагре россиянин утонул в море

    •
     
    Абхазец в Липецке пытался получить шахтерскую пенсию по липовой трудовой
    08.09.2017
    Сразу двумя уголовными делами закончилась попытка обмануть государство для уроженца Абхазии в Липецкой области. Все началось с того, что житель Данкова подал документы в Пенсионный фонд, чтобы досрочно получить страховую пенсию. В дубликате трудовой и других документах были записи, что мужчина был горнорабочим в подземной шахте Абхазии почти 10 лет.

    Однако в "минтруда" Абхазии данную информацию не подтвердили. После прокуратура отправила материал проверки в СК, где должны возбудить дело за попытку незаконно получить социальные выплаты. Пока правоохранители разбирались с выплатами, выяснилось, что мужчина на само деле в Данкове не проживает, а регистрация фиктивная. Это еще одно уголовное дело.

    Вопрос о возбуждении дел по статьям 159.2 и 322.2 УК РФ сейчас решается. Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, законность принятых по результатам проверок процессуальных решений взята на контроль.


    Система Orphus
    * При частичном или полном использовании наших материалов, указание гиперссылки на ресурс обязательно.
    Rambler's Top100
    © Наша Абхазия