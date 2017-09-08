Абхазец в Липецке пытался получить шахтерскую пенсию по липовой трудовой

08.09.2017 Сразу двумя уголовными делами закончилась попытка обмануть государство для уроженца Абхазии в Липецкой области. Все началось с того, что житель Данкова подал документы в Пенсионный фонд, чтобы досрочно получить страховую пенсию. В дубликате трудовой и других документах были записи, что мужчина был горнорабочим в подземной шахте Абхазии почти 10 лет.



Однако в "минтруда" Абхазии данную информацию не подтвердили. После прокуратура отправила материал проверки в СК, где должны возбудить дело за попытку незаконно получить социальные выплаты. Пока правоохранители разбирались с выплатами, выяснилось, что мужчина на само деле в Данкове не проживает, а регистрация фиктивная. Это еще одно уголовное дело.



Вопрос о возбуждении дел по статьям 159.2 и 322.2 УК РФ сейчас решается. Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, законность принятых по результатам проверок процессуальных решений взята на контроль.









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