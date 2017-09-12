ЮНИСЕФ подарил 120 школам Абхазии доски и маркеры

ЮНИСЕФ передал маркерные доски 120 школам Абхазии, сообщил представитель Детского фонда ООН.



"Каждая школа получит по шесть досок, на которых обычно пишут маркерами. Сегодня почти во всех странах мира такие доски используются в процессе обучения. К ним прилагаются наборы маркеров и ватманы. Годовой запас, который им хватит на весь учебный год. Все это поможет учителям более интерактивно преподавать различные предметы", — сказал Рустам Аншба, специалист по образованию Детского фонда ООН.



Первая акция прошла в открытой после капитального ремонта сухумской школе № 3 имени Юрия Воронова.



Представитель Детского фонда ООН Рустам Аншба отметил, что ЮНИСЕФ планирует предоставить новое технологическое оборудование.



"Чтобы дети, учась в школе, проявляли больше интереса к науке, необходимо, чтобы они в классе получали информацию и подача им нравилась. К концу года наиболее многочисленным школам Абхазии предоставим технические наборы, а также получат 3D оборудование. В рамках этого проекта, скажем, изучая строение определенного животного, могут развернуть его на все стороны и посмотреть. 3D моделирование, которое мы специально под наши школы переводим", — рассказал Аншба.



В мае 2017 года Детский фонд ООН передал 120 школам Абхазии наглядные пособия – карты, глобусы, таблицы по химии и физике, географии, биологии, анатомии и английскому языку.









* При частичном или полном использовании наших материалов, указание гиперссылки на ресурс обязательно.

<p>Ваш броузер не поддерживает фреймы.</p> <p>Ваш броузер не поддерживает фреймы.</p>