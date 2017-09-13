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    США вновь потребовали вывода российских военных с оккупированных территорий Грузии
    13.09.2017
    США озабочены закрытием пунктов перехода на линии российской оккупации грузинских территорий - Абхазии и Цхинвальского региона, требуют от Москвы вывести военных из региона, говорится в совместном заявлении США и Грузии по итогам прошедшего в Вашингтоне заседания рабочей группы по обороне и безопасности, созданной в рамках комиссии по двустороннему стратегическому диалогу.

    "США выразили сильную озабоченность продолжающейся так называемой "бордеризации" и закрытием переходов", — говорится в поступившем РИА Новости совместном заявлении сторон по итогам прошедшего 8 сентября заседания рабочей группы.

    Его участники, согласно информации госдепартамента, вновь повторили призывы к России вывести военных из принадлежащих Грузии регионов Абхазии, Цхинвальского региона, в соответствии с соглашением о прекращении огня от 2008 года".

    "США подчеркнули свою твердую поддержку суверенитета, независимости и территориальной целостности Грузии в рамках международно признанных границ", — говорится в совместном заявлении.


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