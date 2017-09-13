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    Чемпионат ConIFA не подразумевает легитимацию сухумской футбольной команды - МИД Грузии
    13.09.2017
    Запланированный в Лондоне т.н. чемпионат не подразумевает легитимацию в какой-либо форме сухумской футбольной команды со стороны ФИФА, - об этом заявляют в Министерстве иностранных дел Грузии.

    «Запланированный в 2018 году футбольный турнир представляет собой частную инициативу «Конфедерации независимых футбольных ассоциаций» непризнанных регионов (ConIFA). В этом мероприятии в частном статусе принимают участие футбольные объединения различных непризнанных регионов мира. Запланированный в Лондоне т.н. чемпионат мира по футболу не имеет никакой связи с ФИФА (Международная федерация футбольных ассоциаций). Соответственно, он не подразумевает легитимацию в какой-либо форме сухумской футбольной команды со стороны ФИФА», - заявляют в МИДе.

    Напомним, футбольная сборная оккупированной Абхазии примет участие в чемпионате мира среди непризнанных стран, который пройдет в Англии с 31 мая по 10 июня 2018 года.

    ConIFA объединяет те футбольные команды, которые не входят в ФИФА.


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