Чемпионат ConIFA не подразумевает легитимацию сухумской футбольной команды - МИД Грузии

Запланированный в Лондоне т.н. чемпионат не подразумевает легитимацию в какой-либо форме сухумской футбольной команды со стороны ФИФА, - об этом заявляют в Министерстве иностранных дел Грузии.



«Запланированный в 2018 году футбольный турнир представляет собой частную инициативу «Конфедерации независимых футбольных ассоциаций» непризнанных регионов (ConIFA). В этом мероприятии в частном статусе принимают участие футбольные объединения различных непризнанных регионов мира. Запланированный в Лондоне т.н. чемпионат мира по футболу не имеет никакой связи с ФИФА (Международная федерация футбольных ассоциаций). Соответственно, он не подразумевает легитимацию в какой-либо форме сухумской футбольной команды со стороны ФИФА», - заявляют в МИДе.



Напомним, футбольная сборная оккупированной Абхазии примет участие в чемпионате мира среди непризнанных стран, который пройдет в Англии с 31 мая по 10 июня 2018 года.



ConIFA объединяет те футбольные команды, которые не входят в ФИФА.









* При частичном или полном использовании наших материалов, указание гиперссылки на ресурс обязательно.

<p>Ваш броузер не поддерживает фреймы.</p> <p>Ваш броузер не поддерживает фреймы.</p>