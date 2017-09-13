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Абхазия сегодня| Карты Абхазии и Грузии| Лапидарные Надписи в Абхазии| Фотоальбом| Архив Статей| Избранное Цихелашвили: США еще раз зафиксировали недопустимость строительства баррикад на линии оккупации Грузии

13.09.2017 США еще раз зафиксировали позицию о том, что недопустимо строительство препятствий и баррикад у линии оккупации в самом сердце Грузии – заявила журналистам государственный министр по вопросам примирения и гражданского равенства Кетеван Цихелашвили.



"США еще раз подчеркнуто подтверждают, что есть непримиримая позиция в связи с продолжительной оккупацией Россией территорий Грузии, и строительством разного рода баррикад. Мы на всех уровнях не раз слышали от администрации президента Трампа четкое послание о том, что Россия должна прекратить деструктивные действия, вывести свои соединения из оккупированных территорий Грузии, и отозвать признание, и тот шаг, который сделала в августе 2008 года. Этим конкретным шагом США еще раз зафиксировали позицию, что неприемлемо строительство у линии оккупации посередине территории Грузии препятствий и баррикад, будь то в виде ограждений, рвов, или баннеров, поскольку это создает тяжелые вызовы не только с точки зрения безопасности, но и гуманитарной"- заявила Кетеван Цихелашвили.



По ее же мнению, проведение борозды на оккупированной территории, которое продолжается и сегодня, является "чисто классическим, традиционным методом оккупационного режима, постоянно сохранять механизм давления и пресса, как над местным населением, так и полностью на грузинское общество".



США обеспокоены закрытием пунктов пропуска в Южной Осетии и Абхазии, и призывают Россию, вывести своих военных из этих регионов.



Об этом говорится в совместном заявлении американо-грузинской рабочей группы обороны и безопасности.



"США выразили тревогу из-за т.н. демаркационных работ, и закрытия пропускных пунктов"- говорится в заявлении.



Участники встречи вновь призвали Россию вывести свои вооруженные силы из регионов Грузии, Абхазии и Южной Осетии, соответственно соглашению о прекращении огня от 2008 года.











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