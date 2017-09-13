Цихелашвили: Неразрешенный конфликт является главным рычагом для России

Неразрешенный конфликт является главным рычагом для России, как по соседству, так и за ее пределами, поэтому необходимо, чтобы были восприняты масштабы этой проблемы – заявила журналистам государственный министр по вопросам примирения и гражданского равенства Грузии Кетеван Цихелашвили.



По ее же словам, неразрешенные конфликты являются проблемой не какой-либо одной страны, это вопрос безопасности региона в целом.



"Для того чтобы в Европе, в регионе были мир и стабильность, необходимо направить общее усилие на мирное урегулирование конфликта. Поскольку неразрешенный конфликт является главным фактором нестабильности, неразрешенный конфликт является главным рычагом для России, как по соседству, так и за ее пределами, поэтому необходимо, чтобы были восприняты масштабы этой проблемы. Это не проблема одной страны, не проблема Грузии, Украины, или какой-либо другой страны, у которой есть неразрешенный конфликт, это вопрос безопасности региона в целом"- заявила Кетеван Цихелашвили.



По заявлению министра, на тбилисской международной конференции, которая в эти минуты идет в гостинице "Румс", основным вопросом будут именно оккупированные территории Грузии, и неразрешенный конфликт.













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