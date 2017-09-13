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    Цихелашвили: МИД Грузии работает вместе с британскими партнерами по чемпионату CONIFA
    13.09.2017
    Министерство иностранных дел работает вместе с британскими партнерами по т.н. чемпионату CONIFA- заявила государственный министр по вопросам примирения и гражданского равенства Грузии Кетеван Цихелашвили, комментируя информацию, согласно которой сборная оккупированной Абхазии примет участие в чемпионате мира непризнанных стран в Лондоне.

    "В связи с этим распространилась информация, которую на данном этапе проверяет Министерство иностранных дел. Ведомство работает с нашими британскими партнерами. Вообще этот т.н. чемпионат касается непосредственно непризнанных единиц, и никак не связан с Федерацией футбола, или какой-либо организацией. Подобный т.н. чемпионат проводился также и в Сухуми. На данном этапе другого комментария не буду делать, кроме того, что МИД работает непосредственно над местом проведения мероприятия"- заявила Кетеван Цихелашвили.

    Напомним, что сборная по футболу оккупированной Абхазии примет участие в чемпионате мира непризнанных стран, который состоится в Англии с 30 мая 2018 года по 10 июня 2018 года включительно.

    CONIFA объединяет футбольные команды, не входящие в FIFA.


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