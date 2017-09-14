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Абхазия сегодня| Карты Абхазии и Грузии| Лапидарные Надписи в Абхазии| Фотоальбом| Архив Статей| Избранное Мраморный клоп уничтожил до 70% ореха в Гальском районе

14.09.2017 Около 70% ореха фундука уничтожено мраморными клопами, сказал в интервью на радио Sputnik Абхазия заместитель главы абхазской администрации Гальского района Тамаз Цвижба.



Он отметил, что орех — одна из тех агрокультур, которую традиционно возделывают жители Гальского района, и нашествие мраморного клопа существенно сказалось на доходах людей.



"Мраморный клоп съедает и портит не только орехи, но и все другие фрукты: хурму, яблоко, грушу, цитрусы — словом, клоп не разборчив", — сказал Цвижба.



По словам Цвижба, в этом году на борьбу с клопами было выделено четыре миллиона рублей.



"Надо отметить, что на сегодня не известно ни одного химиката, который мог бы окончательно уничтожить вредителя. Но по нашим наблюдениям бороться с клопом нужно поэтапно. При этом нельзя пользоваться только одним химикатом. Организм клопа быстро привыкает, и с течением некоторого времени для него химикат становится неопасным", — объяснил Цвижба.



В районе провели первый этап борьбы с клопами при помощи авиации, сообщил он.



Начальник Управления сельского хозяйства Ткварчельского района Амиран Джинджолия подтвердил, что мраморный клоп существенно навредил местному сельскому хозяйству.



"У нас нет четко определенных цифр нанесенного мраморным клопом ущерба, но надо отметить, что в некоторых селах 60-70% фруктовых деревьев охвачены вредителем", — сказал Джинджолия.



В предгорных селах, по наблюдениям Амирана Джинджолия, клоп встречается реже.



Мраморные клопы появились на Черноморском побережье Грузии, в частности, в Абхазии, в большом количестве около четырех лет назад. Сейчас этими клопами охвачена вся Западная Грузия. По данным экологов, не существует четких методик борьбы с этими насекомыми без ущерба окружающей среде и здоровью человека.









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