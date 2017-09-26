Общество, разделенное линией оккупации, должно иметь возможность свободного передвижения - Цихелашвили

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26.09.2017 «Недопустимо ухудшение и без того сложных условий, и думаю, что намерения, о котором были сделаны заявления со стороны разных звеньев де-факто власти Абхазии, к сожалению, служат именно ограничению свободы передвижения» - заявила государственный министр по вопросам примирения и гражданского равенства Кетеван Цихелашвили, отзываясь на решение де-факто власти Абхазии, согласно которому с Нового года население Гальского района не сможет пересекать т.н. границу советскими паспортами.



По словам Кетеван Цихелашвили, такие заявления абхазского правительства служат дополнительному ограничению, а позиция правительства Грузии однозначная, что у проживающих в регионе Абхазии должна быть возможность передвижения.



Министр считает, что такие ограничения исходят именно из того, что в последний период статистика передвижения между жителями по обе стороны линии разделения возрастает.



"Общество, разделенное линией оккупации, должно иметь возможность свободного передвижения. Надеюсь, что это намерение не будет приведено в исполнение, несмотря на то, что мы в прошлом уже видели немало шагов, ориентированных на ограничение передвижения.



Следует отметить, что все это очевидно происходит по мотивации помешать растущим контактам между людьми. В течение последних лет и месяцев статистика передвижения людей является растущей. Людям нужно, они заинтересованы в передвижении по обе стороны линии разделения"- заявила Кетеван Цихелашвили.



По ее словам, грузинская сторона надеется на помощь партнеров в данном контексте. По словам Кетеван Цихелашвили, старые советские документы облегчали гражданам передвижение.



"Женевские дискуссии являются значительным форматом для того, чтобы с участием международного сообщества, с участием главной ответственной стороны конфликта, России, а также с включенностью абхазских и осетинских участников были рассмотрены проблемы, но кроме того, любой международный формат используется для того, чтобы достичь улучшения, а не ухудшения положения прав человека.



Все это происходит на том фоне, когда у населения Гали, этнических грузин есть проблемы доступности к разным документам, которые, естественно, юридически являются упраздненными, но с ними увязаны определенные права, и свобода передвижения касается т.н. паспортов, вида на жительство, т.н. формы №9, и бывших советских паспортов"- заявила Кетеван Цихелашвили.









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