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    Цихелашвили: Россия должна взять обязательство о неприменении силы
    26.09.2017
    Россия должна взять обязательство о неприменении силы, исходя из того, что именно Россия обладает силой, и от нее исходит продолжительная оккупация. Об этом заявила государственный министр по вопросам примирения и гражданского равенства Кетеван Цихелашвили, отзываясь на заявление заместителя министра иностранных дел России, Григория Карасина.

    Государственный министр ответила также на претензию российской стороны в связи со стремлениями Грузии в НАТО, и заявила, что стремление Грузии в североатлантический альянс не создает угрозу ни одной из сторон, поскольку это является путем обеспечения демократической реформы и безопасности Грузии.

    "Если мы говорим об угрозе дестабилизации, и вызовах с точки зрения стабильности, такие угрозы создает, к сожалению, продолжительная оккупация территорий Грузии. Постоянный рост российских военных соединений, размещение военных, большой объем вооружения на территории Абхазии и Южной Осетии, именно все это является главным вызовом для безопасности.

    Стремление Грузии в североатлантический альянс не создает угрозу абсолютно ни одной стороне, это путь обеспечения демократических реформ и безопасности Грузии, и мы не раз заявляли об этом в рамках всех форматов. Что касается необходимости взятия обязательства о неприменении силы, такая необходимость действительно существует, но только существует с российской стороны, которая не подкрепила обязательства, взятые соглашением о прекращении огня. Реально Российская Федерация является стороной, которая обладает силой, и она должна взять обязательство о неприменении силы. Именно это является одним из главных вопросов повестки дня международных женевских дискуссий"- заявила Кетеван Цихелашвили.


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