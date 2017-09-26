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    В Зугдиди прошел вечер поэзии абхазского поэта
    26.09.2017
    В арт-галерее Зугдиди состоялся вечер поэзии абхазского поэта Ники Бадзагуа. Молодой творец наряду с собственными стихами на грузинском и абхазском языке, прочитал стихи, переведенные им с грузинского на абхазский язык.

    По словам организатора встречи, директора Центра черкесской культуры Мераба Чухуа, проведение вечера абхазского поэта в Зугдиди является уникальным фактом, и у него обязательно будет продолжение.

    "Порадовало то, что нам ответил поэт из Абхазии, который снискал признание, и стал популярным. Важно, что Ника согласился на проведение вечера поэзии в Зугдиди. Ника принял участие также в фестивале кавказской поэзии, проведенной в Анаклиа. У поэзии и культуры не должно быть границ"- отметил Чухуа.

    На творческом вечере присутствовали представители сферы культуры и местного самоуправления.








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