В Зугдиди прошел вечер поэзии абхазского поэта

В арт-галерее Зугдиди состоялся вечер поэзии абхазского поэта Ники Бадзагуа. Молодой творец наряду с собственными стихами на грузинском и абхазском языке, прочитал стихи, переведенные им с грузинского на абхазский язык.



По словам организатора встречи, директора Центра черкесской культуры Мераба Чухуа, проведение вечера абхазского поэта в Зугдиди является уникальным фактом, и у него обязательно будет продолжение.



"Порадовало то, что нам ответил поэт из Абхазии, который снискал признание, и стал популярным. Важно, что Ника согласился на проведение вечера поэзии в Зугдиди. Ника принял участие также в фестивале кавказской поэзии, проведенной в Анаклиа. У поэзии и культуры не должно быть границ"- отметил Чухуа.



На творческом вечере присутствовали представители сферы культуры и местного самоуправления.



















* При частичном или полном использовании наших материалов, указание гиперссылки на ресурс обязательно.

<p>Ваш броузер не поддерживает фреймы.</p> <p>Ваш броузер не поддерживает фреймы.</p>