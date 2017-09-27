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    Цихелашвили: 27 сентября тяжелейший день, связанный с большой болью и потерей
    27.09.2017
    Это тяжелейший день, который связан с большой болью и потерей - заявила государственный министр по вопросам примирения и гражданского равенства Кетеван Цихелашвили. Цихелашвили вместе с другими членами правительства возложила цветы к мемориалу на Площади Героев.

    "Мы должны сделать определенные заключения, и не допустить противостояния, конфликта и войны. Это совершенно недопустимо, поэтому нашей задачей является мир, мирное развитие, и мирное урегулирование конфликта. Второе заключение, которое можно сделать на 24 годовщине, это то, что существующее на сегодня положение, которое создалось в условиях продолжительной оккупации и неурегулированного конфликта, в действительности не служит интересам грузин и абхазов.

    На сегодня сложилось очень тяжелое положение. Идет процесс т.н. русификации, продолжительная оккупация, что является совокупностью шагов, сделанных к аннексии. Наша задача, сделать шаг, осознавая эту реальность. К сожалению, мы не можем изменить прошлое, мы должны сделать так, чтобы наше будущее было лучше, и это путь мира, путь примирения, поскольку у этого нет альтернативы"- заявила Кетеван Цихелашвили.


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