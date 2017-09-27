В Абхазии заявили о намерении признать независимость Каталонии

В случае положительного результата на референдуме Абхазия будет готова признать независимость Каталонии, сообщил источник «Интерфаксу» в т.н. парламенте оккупированного Россией региона Грузии.
«Парламент Абхазии признает независимость Каталонии в случае позитивного результата на референдуме о независимости Каталонии», – цитирует «Интерфакс» источника.
По его словам, «каждый народ имеет право на свободу и независимость, и именно поэтому Абхазия поддержит Каталонию».
Накануне каталонская полиция Mozos de Escuadra получила приказ прокуратуры взять под контроль все участки для голосования на референдуме по независимости.
В Кремле ситуацию с референдумом о независимости Каталонии назвали внутренним делом Испании.
Референдум собираются провести 1 октября.