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    В Абхазии заявили о намерении признать независимость Каталонии
    27.09.2017
    В случае положительного результата на референдуме Абхазия будет готова признать независимость Каталонии, сообщил источник «Интерфаксу» в т.н. парламенте оккупированного Россией региона Грузии.

    «Парламент Абхазии признает независимость Каталонии в случае позитивного результата на референдуме о независимости Каталонии», – цитирует «Интерфакс» источника.

    По его словам, «каждый народ имеет право на свободу и независимость, и именно поэтому Абхазия поддержит Каталонию».

    Накануне каталонская полиция Mozos de Escuadra получила приказ прокуратуры взять под контроль все участки для голосования на референдуме по независимости.

    В Кремле ситуацию с референдумом о независимости Каталонии назвали внутренним делом Испании.

    Референдум собираются провести 1 октября.


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