Звиад Сичинава: Абхазы готовы к отношениям, но с нашей стороны не видно шагов

28.09.2017 Сегодня абхазы готовы к отношениям, но с нашей стороны нет шагов – заявил независимый кандидат в мэры Зугдиди Доментий (Звиад) Сичинава передаче "Без цензуры".



"Мы должны начать диалог с абхазами. Надо использовать народную дипломатию. У меня и моего сына хорошие отношения с абхазами.



Сегодня абхазы готовы к отношениям, но с нашей стороны нет шагов. В муниципалитете Зугдиди закрылись очень много переходных пунктов. Остался только Ингурский мост. Людям, которые живут на том берегу Ингури, ограничивают отношения с родственниками и братьями. Для этого государство должно сделать шаг, но до того, как государство сделает шаг, мы должны показать абхазам, что у нас в Грузии хорошая ситуация.



Сегодня внутри в Абхазии напряженная обстановка. Известно, что в парламент де-факто Абхазии вошла армянская диаспора. Не публично, но в личных разговорах абхазы говорят, что в случае предложения они готовы получить помощь грузинской стороны"- заявил Звиад Сичинава.











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