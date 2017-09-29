В Тбилиси пройдет творческий вечер абхазского поэта Ники Бадзагуа

29 сентября в 16:00 по инициативе Черкесского (Адыгского) Культурного Центра (Тбилиси) состоится творческий вечер абхазского поэта (Сухуми) Ники Бадзагуа. Поэт, прибывший из Сухуми ознакомит гостей меропрятия не только со своим оргинальным произведением, но и с переводами на абхазский язык грузинской поэзии.



26 сентября, в арт-галерее города Зугдиди уже состоялся его поэтический вечер. А до этого абхазский поэт присутствовал в ранге почетного гостя на Фестивале грузино-абхазско-кавказской поэзии, проходившем 22-24 сентября в причерноморском курортном городе Анаклиа, и там же принял участие в Международной научной сессии «Русудан Джанашиа – 80».



После радушной встречи с представителями научного и литературного сообщества Севергого Кавказа, Ника Бадзагуа представится перед широкой публикой уже в столице Грузии. Присутствовать на меропрятии можно свободно. Приглашаем поэтов, писателей, литераторов, представителей культурной сферы, студентов и педагогов, ценителей поэзии и книголюбов, для которых близко и дорого грузино-абхазское литературное наследие.



Адрес: г. Тбилиси, ул. Санапиро №4, Черкесский (Адыгский) Культурный Центр.









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