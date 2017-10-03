.: Лента Новостей
  • В Тбилиси оценивают визит сирийской делегации в Абхазию как продолжение провокационной политики России
  • Число ДТП в Абхазии увеличивается по праздникам
  • Абхазы выдают грузинские храмы за свои и пытаются вовлечь ЮНЕСКО в политический скандал
  • В Тбилиси пройдет творческий вечер абхазского поэта Ники Бадзагуа
  • Звиад Сичинава: Абхазы готовы к отношениям, но с нашей стороны не видно шагов
  • В Абхазии заявили о намерении признать независимость Каталонии
  • Цихелашвили: 27 сентября тяжелейший день, связанный с большой болью и потерей
  • В Зугдиди прошел вечер поэзии абхазского поэта
  • Цихелашвили: Россия должна взять обязательство о неприменении силы
  • Общество, разделенное линией оккупации, должно иметь возможность свободного передвижения - Цихелашвили

    •
     
    Абхазы выдают грузинские храмы за свои и пытаются вовлечь ЮНЕСКО в политический скандал
    03.10.2017
    Действующее в оккупированной Абхазии благотворительное движение «Послы доброй воли Абхазии» обращается в связи с древнейшими христианскими храмами к ООН и ЮНЕСКО. Об этом сообщает агентство «Спутник-Абхазия».

    «Послы доброй воли Абхазии» направили руководству ЮНЕСКО и Послам доброй воли ООН видеообращение.

    «Мы надеемся, что с вашей помощью нам удастся привлечь внимание ЮНЕСКО и других компетентных международных структур к проблеме сохранения уникальных храмов Абхазии», - говорится в обращении.

    В обращении к ЮНЕСКО представители благотворительного движения отметили, что «Абхазия является колыбелью христианства на Кавказе, а ее храмы вследствие разрушительной политики Грузии пришли в запустение».

    «Во время грузино-абхазской войны 1992-1993 годов войска госсовета Грузии варварски разрушали абхазские памятники культуры, вывозили уникальные реликвии и артефакты абхазского народа, беспощадно бомбили христианские храмы и святыни», - отметил заместитель де-факто министра иностранных дел оккупированной Абхазии Кан Тания.


    Система Orphus
    * При частичном или полном использовании наших материалов, указание гиперссылки на ресурс обязательно.
    Rambler's Top100
    © Наша Абхазия