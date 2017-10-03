Абхазы выдают грузинские храмы за свои и пытаются вовлечь ЮНЕСКО в политический скандал

03.10.2017 Действующее в оккупированной Абхазии благотворительное движение «Послы доброй воли Абхазии» обращается в связи с древнейшими христианскими храмами к ООН и ЮНЕСКО. Об этом сообщает агентство «Спутник-Абхазия».



«Послы доброй воли Абхазии» направили руководству ЮНЕСКО и Послам доброй воли ООН видеообращение.



«Мы надеемся, что с вашей помощью нам удастся привлечь внимание ЮНЕСКО и других компетентных международных структур к проблеме сохранения уникальных храмов Абхазии», - говорится в обращении.



В обращении к ЮНЕСКО представители благотворительного движения отметили, что «Абхазия является колыбелью христианства на Кавказе, а ее храмы вследствие разрушительной политики Грузии пришли в запустение».



«Во время грузино-абхазской войны 1992-1993 годов войска госсовета Грузии варварски разрушали абхазские памятники культуры, вывозили уникальные реликвии и артефакты абхазского народа, беспощадно бомбили христианские храмы и святыни», - отметил заместитель де-факто министра иностранных дел оккупированной Абхазии Кан Тания.









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