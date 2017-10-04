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    Число ДТП в Абхазии увеличивается по праздникам
    04.10.2017
    Число ДТП в Абхазии увеличивается в праздничные дни. Об этом заявил замначальника ГАИ Геннадий Арсалия. По его словам, основными причинами гибели людей на дорогах является превышение скорости.

    "В свадебный период, в праздничные дни обычно количество ДТП увеличивается. Был недавно случай, когда молодые погибли. Это дело пока изучается компетентными органами. Пока не ясна причина. Но уже сейчас можно сказать, что из-за нарушения правил дорожного движения, превышения скорости, в частности. Это я по опыту говорю", – сказал Арсалия.

    Есть периоды, когда количество ДТП сокращается, бывает две недели без транспортных происшествий, отметил Арсалия.

    "В праздничный период таких случаев много, потому что зон, которые нужно контролировать, много. Сотрудников не хватает", – сказал он.

    Он также подчеркнул и факты взяточничества со стороны сотрудников ГАИ. По его словам, штраф за вождение автомобиля в нетрезвом состоянии – 12 тысяч рублей, за превышение скорости – 6 тысяч рублей, однако нарушителю легче "договориться" с инспектором на месте.


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