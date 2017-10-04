В Тбилиси оценивают визит сирийской делегации в Абхазию как продолжение провокационной политики России

04.10.2017 Министерство иностранных дел Грузии расценивает поседение сирийской делегацией оккупированной Россией Абхазии как продолжение провокационной политики России и ее оккупационных режимов в отношении Грузии. Так откликнулся департамент прессы МИДа Грузии на «визит» делегации Народного Совета Сирии в оккупированный Абхазский регион.



«Россия всесторонне старается легитимировать свои оккупационные режимы и попытку насильственного изменения границ суверенного государства и узаконить не одну волну этнической чистки грузин. Упомянутый визит является именно частью этой политики.



Один из важнейших приоритетов грузинского внешнеполитического ведомства – это последовательное проведение политики непризнания. МИД незамедлительно реагирует на попытку установить незаконные контакты с представителями иностранных государств и осуществляет деятельность с целью превенции рисков признания.



Во время упомянутого «визита», а так же «визита» в представителей оккупационного режима Абхазии Сирию в августе месяце, посредством соответствующих каналов состоялась коммуникация с международными партнерами», - заявляют в департаменте прессы МИДа Грузии.



Сирийская парламентская делегация посетила Сухуми и встретилась с главой т.н. МИД абхазского марионеточного режима Дауром Кове. На встрече обсуждались «перспективы двустороннего взаимодействия».









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