«Резонанси»: В Грузии опасаются возможного признания Абхазии Сирией

Активизация взаимоотношений между властями Абхазии и Сирии и двусторонние визиты официальных делегаций в Сухум и Дамаск вызывают в Грузии опасения, что Сирия вслед за Россией, Никарагуа, Венесуэлой, Науру и Тувалу может признать независимость Абхазии. Об этом пишет грузинское издание «Резонанси» в статье под названием «Абхазия на грани нового признания».



Грузинские эксперты в беседе с автором статьи не сомневаются, что власти Сирии вспомнили об Абхазии «не без помощи» России.



«Как видно, нынешнее руководство Сирии считается с Россией и, исходя из этого, делает такой шаг. Правда, в Сирии живут абхазы, но это не та масса, которая была бы решающей с точки зрения влияния, чтобы Сирия начала процедуры сближения с Абхазией. Как видно, это произошло по требованию России. Вероятность того, что Сирия признает независимость Абхазии, достаточно высока», — заявил изданию эксперт по вопросам Кавказа Мамука Арешидзе.



Такого же мнения придерживается и член Клуба экспертов Ираклий Цкитишвили, который поясняет, что «Россия может использовать тему признания Абхазии Сирией как карательный механизм для Запада».



Как ранее сообщали абхазские СМИ, делегация Абхазии с 16 по 22 августа посетила Дамаск, где приняла участие в Дамаскской международной ярмарке и провела ряд встреч с официальными представителями Сирии. Ответный визит делегация Сирии нанесла в Сухуми 27 сентября, а 3 октября сирийскую делегацию принял президент Абхазии Рауль Хаджимба.











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