Верховный совет Абхазии осуждает визит сирийской делегации в оккупированный регион Грузии

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05.10.2017 Отзыв Верховного Совета Абхазии в связи с визитом парламентской делегации Сирии в оккупированную Абхазию



Визит парламентской делегации Сирии в оккупированную Абхазию является грубым нарушением норм и принципов международного права, и является недружественным жестом по отношению к Грузии, и это тогда, когда начиная с 1994 года, Грузию и Сирию связывают дипломатические отношения. Об этом говорится в заявлении Верховного Совета Абхазии в связи с визитом парламентской делегации Сирии в оккупированную Абхазию.



«Арабская Республика Сирии является страной-членом ООН, и она взяла обязательство, уважать суверенитет других стран, быть защитником норм и принципов международного права, и согласно уставу ООН признавать нерушимость государственных границ.



Кому, если не власти Сирии известно, насколько разрушительна для страны политическая или другого рода экстремистская деятельность той или иной группы. Экстремизм выходит за рамки возможности одной конкретной власти, и без поддержки международного содружества его трудно победить.



Попытка де-факто власти оккупированной Абхазии представить визит сирийской парламентской делегации в Абхазию, как межгосударственные отношения, является очередной тщетной попыткой зафиксировать ее независимой политической единицей в международном содружестве.



Верховный совет Автономной республики Абхазии осуждает наглые попытки де-факто власти Абхазии, ввести в заблуждение членов международного содружества, и использовать их в своих целях, и выражает надежду, что сирийская власть учтет перспективы грузинско-сирийских политических и торгово-экономических отношений, и будет неуклонно соблюдать взятую ею ответственность на международной арене»,- говорится в заявлении.









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