Цихелашвили: Черная археология является серьезной проблемой в Абхазии

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06.10.2017 Государственный министр по вопросам примирения и гражданского равенства Кетеван Цихелашвили отзывается на заявление "Послов доброй воли Абхазии".



"Это было очень резкое и политическое заявление, искажающее реальность. Если на кого-либо возлагается ответственность за памятники культурного наследия, это именно оккупационный режим, в условиях которого происходит искажение вида этих памятников. Оккупационный режим возводит "берлинскую стену", из-за чего, несмотря на попытки грузинской стороны и партнеров, по сегодняшний день миссии мониторинга не удается войти туда, и провести работы. То, что происходит на протяжении многих лет, является весьма печальным процессом. В некоторых случаях мы имеем дело с недостатком компетенции, в некоторых случаях с вполне целенаправленным искажением первичного вида посредством т.н. реставрации, которую часто осуществляет Россия.



Черная археология, незаконный вывоз артефактов из территории Грузии является чрезвычайно серьезной проблемой. В течение 14 раундов женевских дискуссий мы рассматривали этот вопрос, как одну из важных тем. Абхазские участники этого формата отлично знают, что наша сторона очень открытая, чтобы вести разговор о реально существующих проблемах и путях их решения. Мы не раз предлагали, и впредь намерены использовать эту платформу для того, чтобы осуществить квалифицированный мониторинг, и участие наших экспертов в консервации, или реабилитации этих памятников, чтобы сберечь наше общее наследие, что крайне важно для будущих поколений"- заявила Кетеван Цихелашвили.



"Послы доброй воли Абхазии", действующие в оккупированной Абхазии, обращаются к ЮНЕСКО в связи с грузинскими христианскими церквями (которые они выдают за "абхазские").



«Мы надеемся, что с вашей помощью нам удастся привлечь внимание ЮНЕСКО и других компетентных международных структур к проблеме сохранения уникальных храмов Абхазии», - говорится в обращении.



В обращении к ЮНЕСКО представители благотворительного движения заявили, что «Абхазия является колыбелью христианства на Кавказе, а ее храмы вследствие разрушительной политики Грузии пришли в запустение».



«Во время грузино-абхазской войны 1992-1993 годов войска госсовета Грузии варварски разрушали абхазские памятники культуры, вывозили уникальные реликвии и артефакты абхазского народа, беспощадно бомбили христианские храмы и святыни», - отметил заместитель де-факто министра иностранных дел оккупированной Абхазии Кан Тания.









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