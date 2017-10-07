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    Двое россиян пропали предположительно в Абхазии
    07.10.2017
    Двое жителей города Луги Ленинградской области пропали на Кавказе. Предположительно, на территории Абхазии.

    Как стало известно АН «Оперативное прикрытие», о пропаже 61-летнего отца и 34-летнего старшего брата в полицию 6 октября заявил молодой житель Луги. По его словам, мужчины 1 сентября уехали на автомобиле Mitsubishi Grandis на отдых в Краснодарский край, и до настоящего времени домой не вернулись. Последний раз отец и сын выходили на связь 22 сентября, с их слов известно, что они находились в частном секторе поселка Дивноморское Краснодарского края, и что собираются ехать в Абхазию. Вернуться обещали 4 октября.

    С того же дня телефоны мужчин перестали отвечать.

    Напомним, в последнее время с российскими туристами в Абхазии не раз происходили неприятные и даже трагические истории. Так, житель Москвы был застрелен при ограблении 11 июля этого года. А 7 августа туристов из Екатеринбурга взяли в заложники после подставного ДТП.


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