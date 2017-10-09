В Сухуми поджигают пальмы

С сентября в Сухуми неизвестные подожгли более 10 пальм, сообщил корреспонденту Sputnik сотрудник МЧС марионеточного режима Абхазии Тимур Квициния.



"Мы очень часто выезжаем на такие сигналы. Поджигают пальмы в Сухуми. Мы приезжаем по названному адресу и тушим пожар", — сказал он.



По его словам, за минувшую неделю в службу поступило четыре вызова.



"Вчера поступило сразу два вызова. Сначала на улице Сахарова. Мы выехали потушили пожар, а через час поступил еще один вызов. Пальма уже горела на набережной Махаджиров. Сегодня был еще один вызов", — перечисляет он.



Установить хулиганов пока не удалось. Зачастую на месте пожара никого не оказывается.



"Обычно рядом с горящими пальмами нет никого. Вызовы, по нашим предположениям, поступают от местных жителей, или же просто от неравнодушных прохожих. Установить же, кто поджигает пальмы, пока не удалось", — сетует Квициния.



По его словам, обычно поджигают веерные пальмы. Другие виды пальм не так легко поджечь.



"По нашим подсчетам более восьми пальм подожгли за сентябрь и октябрь. Естественно, все эти убытки нужно возмещать", — сказал руководитель "Зеленого хозяйства" Алхас Джопуа.



Рыночная стоимость метровой пальмы сегодня в Абхазии составляет 3500 рублей. А высота взрослой веерной пальмы достигает 12-20 метров.









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