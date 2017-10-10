Маршания: В Москве мы обсудили восстановление автомобильного и ж/д сообщения с Цхинвали и Сухуми

10.10.2017 По возвращению из Москвы на пресс-конференции, проведенной вместе с Георгием Ломия и Нато Чхеидзе, Ада Маршания заявила, что они обсудили с российскими депутатами восстановление транспортного сообщения на оккупированных территориях.



"Отметили, что восстановление, и открытие магистрали Сухуми-Тбилиси и Цхинвали-Тбилиси будет полезно как для Тбилиси, так и Сухуми, и Цхинвали. Отметили, что задействование железной дороги Сухуми-Тбилиси будет иметь особое значение в деле урегулирования конфликта".



По словам Ады Маршания, с российскими депутатами не было разговора об условиях восстановления передвижения, поскольку "Альянс патриотов" не представляет власть.



По заявлению "Альянса патриотов", Россия им "вновь подтвердила, что будет содействовать в прямом диалоге с Сухуми и Цхинвали, и в вопросе посещения могил". По их же словам, на встрече с российской стороны выразили удивление, что правительство Грузии "не заботится о прямом диалоге с Сухуми и Цхинвали".



Члены "Альянса патриотов" второй раз находились с визитом в Москве в ранге депутатов. На первой встрече они предложили коллегам создание триады Россия-Грузия-НАТО, а во второй раз – участие в международном форуме в Грузии.











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