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    Маршания: В Москве мы обсудили восстановление автомобильного и ж/д сообщения с Цхинвали и Сухуми
    10.10.2017
    По возвращению из Москвы на пресс-конференции, проведенной вместе с Георгием Ломия и Нато Чхеидзе, Ада Маршания заявила, что они обсудили с российскими депутатами восстановление транспортного сообщения на оккупированных территориях.

    "Отметили, что восстановление, и открытие магистрали Сухуми-Тбилиси и Цхинвали-Тбилиси будет полезно как для Тбилиси, так и Сухуми, и Цхинвали. Отметили, что задействование железной дороги Сухуми-Тбилиси будет иметь особое значение в деле урегулирования конфликта".

    По словам Ады Маршания, с российскими депутатами не было разговора об условиях восстановления передвижения, поскольку "Альянс патриотов" не представляет власть.

    По заявлению "Альянса патриотов", Россия им "вновь подтвердила, что будет содействовать в прямом диалоге с Сухуми и Цхинвали, и в вопросе посещения могил". По их же словам, на встрече с российской стороны выразили удивление, что правительство Грузии "не заботится о прямом диалоге с Сухуми и Цхинвали".

    Члены "Альянса патриотов" второй раз находились с визитом в Москве в ранге депутатов. На первой встрече они предложили коллегам создание триады Россия-Грузия-НАТО, а во второй раз – участие в международном форуме в Грузии.


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